Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|595,492846
|0,55
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045945
|0,39
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,183355
|0,31
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,940825
|0,27
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,558325
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019426
|0,87
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,386452
|0,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029199
|0,32
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,825081
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035093
|2,96
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,390416
|1,01
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097178
|0,73
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,593514
|0,57
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049737
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,079745
|1,03
|HSBC Portföy Değ. Fon
|98,572608
|0,47
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,992222
|0,44
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,080901
|0,25
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,038682
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,389910
|0,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,044031
|0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,315027
|0,56
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,565959
|0,49
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023877
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079358
|0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040573
|0,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,047025
|0,69
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,818740
|0,69
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074810
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|119,456717
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021718
|0,04
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|66,798989
|0,04
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,207252
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028022
|0,03
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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