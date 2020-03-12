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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF595,4928460,55
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0459450,39
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,1833550,31
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,9408250,27
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,5583250,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0194260,87
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3864520,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0291990,32
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8250810,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0350932,96
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF14,3904161,01
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0971780,73
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,5935140,57
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0497370,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,0797451,03
HSBC Portföy Değ. Fon98,5726080,47
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9922220,44
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0809010,25
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,0386820,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3899100,65
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0440310,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3150270,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5659590,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0238770,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0793580,70
Deniz Port. Altın Fonu0,0405730,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0470250,69
HSBC Portföy Altın Fonu2,8187400,69
Ak Portföy Altın Fonu0,0748100,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu119,4567170,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0217180,04
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu66,7989890,04
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2072520,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0280220,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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