Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|605,238218
|1,64
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,020889
|0,04
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025321
|0,04
|Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,017617
|0,03
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022578
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,537713
|0,19
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025350
|0,17
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060309
|0,11
|Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,681840
|0,03
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,056205
|0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024040
|0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,573046
|0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,398051
|0,22
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,120893
|0,19
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,674755
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,770926
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056861
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,090552
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060373
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,586049
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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