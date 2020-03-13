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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF605,2382181,64
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0208890,04
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0253210,04
Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0176170,03
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0225780,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5377130,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253500,17
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0603090,11
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon1,6818400,03
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0562050,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0240400,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5730460,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3980510,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1208930,19
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6747550,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7709260,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0568610,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0905520,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0603730,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5860490,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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