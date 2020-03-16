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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054942 1,50 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0549421,50
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0505071,19
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0291201,00
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0697820,75
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1652030,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0095044,85
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0307813,03
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0602492,88
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,2257832,19
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5838951,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,06227310,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,42943210,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0420149,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0693346,40
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0241356,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5231692,85
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0788982,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0431941,78
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2596981,61
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5823961,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1712450,66
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8069780,49
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5850890,47
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1260550,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4076210,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0569060,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0914040,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7723040,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0218800,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0945750,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerikan Doları, Ekonomi

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