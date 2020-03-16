Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054942 1,50 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.
16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054942
|1,50
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050507
|1,19
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029120
|1,00
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,069782
|0,75
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,165203
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009504
|4,85
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030781
|3,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060249
|2,88
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,225783
|2,19
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,583895
|1,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062273
|10,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,429432
|10,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042014
|9,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069334
|6,40
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024135
|6,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,523169
|2,85
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,078898
|2,25
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043194
|1,78
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,259698
|1,61
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,582396
|1,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,171245
|0,66
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,806978
|0,49
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,585089
|0,47
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,126055
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,407621
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056906
|0,08
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,091404
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,772304
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021880
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,094575
|0,08
Kaynak: AA
Etiketler : Amerikan Doları, Ekonomi
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