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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF615,9414721,56
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0684860,94
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0272040,03
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,2985150,03
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0216490,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0332162,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0680870,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5392110,14
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253150,07
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0613970,03
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0562620,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0244171,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4327951,05
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6077990,88
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1341010,71
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0369600,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5866500,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0218860,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0604350,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0569210,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6489810,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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