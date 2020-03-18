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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

18.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0690540,83
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1204330,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0461660,56
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,1552400,46
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0689180,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0275787,00
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0305982,38
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0255912,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0606252,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5319221,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu71,8088058,37
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0596357,36
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0402126,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0683056,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0234444,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0184000,90
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0244440,90
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,3772830,54
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon2,1017900,40
İş Portföy İki. Değ. Fon8,9616850,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6392521,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4556330,94
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1402750,54
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0185130,03
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3429610,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF28,3523552,54
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0916320,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5868010,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu96,0331990,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6491470,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8273070,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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