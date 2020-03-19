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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

19.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:22
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF622,4343170,81
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0256570,53
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0479690,45
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2439530,36
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,5133950,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0279811,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0320712,05
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF12,2975490,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0321570,74
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1102880,73
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0606270,38
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5422150,29
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9911230,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0420491,40
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3246331,28
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2595581,13
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7574930,12
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6771960,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0386271,45
TEB Portföy Altın Fonu0,0754551,45
Ak Portföy Altın Fonu0,0712561,44
Garanti Portföy Altın Fonu0,0877911,43
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0308181,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu66,9169860,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0217550,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7735560,04
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2109150,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8275690,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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