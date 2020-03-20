Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF628,1912480,92
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,6055170,03
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0253880,03
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,2996450,03
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0685320,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0078688,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1867643,98
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0595681,77
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0250041,24
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5003690,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0397773,33
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,9325873,07
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0348142,21
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0241611,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0576041,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy İki. Değ. Fon1,7438550,45
Aura Portföy Değ. Fon0,6410490,29
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0615100,21
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0196760,16
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0413400,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5952490,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0241380,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0114620,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0282240,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0185220,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,5076530,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0569640,02
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu70,9443830,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,1035270,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0604780,02
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,9763250,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Ekonomi
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Ekonomi
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Ekonomi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Ekonomi
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Mobilya sektörü devlet desteği bekliyor - Ekonomi "Çin Covid-19 salgınında ozon tedavisinden yararlandı" - Ekonomi TSB'den trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama - Ekonomi Korona virüs salgını bal satışlarını artırdı - Ekonomi Hizmet sektörü plazalarda çalışmasını sürdürüyor - Ekonomi Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak - Ekonomi Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti - Ekonomi Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi
Loading