Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|628,191248
|0,92
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,605517
|0,03
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025388
|0,03
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,299645
|0,03
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,068532
|0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007868
|8,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,186764
|3,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059568
|1,77
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025004
|1,24
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,500369
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039777
|3,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,932587
|3,07
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034814
|2,21
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024161
|1,99
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057604
|1,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,743855
|0,45
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,641049
|0,29
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,061510
|0,21
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019676
|0,16
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,041340
|0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,595249
|0,61
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024138
|0,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,011462
|0,29
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,028224
|0,14
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018522
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,507653
|0,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056964
|0,02
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|70,944383
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,103527
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060478
|0,02
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,976325
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi