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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0272912,38
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0523551,89
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5550901,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7870141,09
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2227971,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0176202,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0276161,60
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7380900,61
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4844870,48
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2775580,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0534383,43
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0247602,48
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,3902102,25
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1289512,23
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0230462,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,9766944,69
Tacirler Portföy Değ. Fon1,3957082,14
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0064991,95
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4522841,62
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0179251,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0325972,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0483661,96
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4032411,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7680030,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0421120,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,4757475,86
QNB Finans Portföy Altın BYF28,1140881,45
İş Portföy Altın Fonu0,0346790,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,6821290,47
Fiba Portföy Altın Fonu0,0263940,47
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0930010,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7752800,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0570070,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219170,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6499050,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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