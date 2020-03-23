Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027291
|2,38
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052355
|1,89
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555090
|1,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,787014
|1,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222797
|1,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017620
|2,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027616
|1,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,738090
|0,61
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,484487
|0,48
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,277558
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,053438
|3,43
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024760
|2,48
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,390210
|2,25
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,128951
|2,23
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023046
|2,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,976694
|4,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,395708
|2,14
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006499
|1,95
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,452284
|1,62
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017925
|1,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,032597
|2,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,048366
|1,96
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,403241
|1,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,768003
|0,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042112
|0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,475747
|5,86
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,114088
|1,45
|İş Portföy Altın Fonu
|0,034679
|0,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,682129
|0,47
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026394
|0,47
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,093001
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,775280
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057007
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021917
|0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,649905
|0,07
Kaynak: AA