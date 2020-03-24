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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068110 1,36 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0681101,36
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,2297341,16
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,0794060,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF633,6085680,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,7855450,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0283532,67
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0254621,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0601451,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0297871,44
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3311060,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0551153,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0399032,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,8987152,50
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF12,6384490,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065801,25
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0207230,75
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0794510,68
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,3807780,62
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1388860,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6198972,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4250121,47
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0243221,06
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1251771,03
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0424630,83
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF29,0154003,21
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,8623882,21
HSBC Portföy Altın Fonu2,7095911,02
Fiba Portföy Altın Fonu0,0266490,97
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0452260,91
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5876260,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0932860,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0281030,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,8963100,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0570210,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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