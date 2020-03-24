Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068110 1,36 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.
24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068110
|1,36
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,229734
|1,16
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,079406
|0,85
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|633,608568
|0,84
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,785545
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028353
|2,67
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025462
|1,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060145
|1,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029787
|1,44
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,331106
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,055115
|3,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039903
|2,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,898715
|2,50
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|12,638449
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006580
|1,25
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,020723
|0,75
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079451
|0,68
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,380778
|0,62
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,138886
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,619897
|2,06
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,425012
|1,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024322
|1,06
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,125177
|1,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042463
|0,83
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,015400
|3,21
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,862388
|2,21
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,709591
|1,02
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026649
|0,97
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,045226
|0,91
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,587626
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,093286
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028103
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,896310
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057021
|0,02
Kaynak: AA