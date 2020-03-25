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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555283 0,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222794 0,62 Deniz Port.

25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:26
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5552830,73
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2227940,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7861540,56
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,0190840,49
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0291090,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,2310586,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0299055,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0076992,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3604062,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0176942,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0602009,23
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7512898,62
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,9781168,39
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5811038,33
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7205158,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4894068,63
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0068904,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,9943664,30
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2493084,02
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,4896253,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1103416,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4987466,37
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1181906,36
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7988801,92
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0431771,68
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,9005425,81
QNB Finans Portföy Altın BYF29,7193692,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,0271411,85
HSBC Portföy Altın Fonu2,7582551,80
İş Portföy Altın Fonu0,0356151,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0281110,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,1144100,02
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu96,1843140,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0570340,02
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6502040,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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