Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555283 0,73 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222794 0,62 Deniz Port.
25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555283
|0,73
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222794
|0,62
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,786154
|0,56
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019084
|0,49
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,029109
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,231058
|6,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029905
|5,47
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007699
|2,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,360406
|2,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017694
|2,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,060200
|9,23
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,751289
|8,62
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,978116
|8,39
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,581103
|8,33
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,720515
|8,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,489406
|8,63
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006890
|4,71
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,994366
|4,30
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249308
|4,02
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,489625
|3,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,110341
|6,71
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,498746
|6,37
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,118190
|6,36
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,798880
|1,92
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043177
|1,68
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,900542
|5,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,719369
|2,43
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027141
|1,85
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,758255
|1,80
|İş Portföy Altın Fonu
|0,035615
|1,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028111
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,114410
|0,02
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|96,184314
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057034
|0,02
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,650204
|0,02
Kaynak: AA