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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028353 3,92 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0283533,92
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0493382,70
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1653802,50
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,0943642,18
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,0993831,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0079202,87
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5345051,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,2566441,15
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5059100,84
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7978160,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0634605,42
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0323884,58
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0230982,39
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7366422,24
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0265732,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0318603,77
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0807152,57
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5194832,05
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4064751,71
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,8549670,89
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3931402,51
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0442602,51
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3228582,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1446822,37
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1353872,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0278922,77
Deniz Port. Altın Fonu0,0407212,62
TEB Portföy Altın Fonu0,0795602,60
Garanti Portföy Altın Fonu0,0925332,59
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,3842302,56
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu67,0210830,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0937790,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0217880,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219320,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2143420,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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