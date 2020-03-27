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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053631 4,84 Aura Portföy Yab.

27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0536314,84
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1587203,08
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0689522,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0289262,02
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0313912,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3397063,68
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0625792,91
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0314522,88
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0303072,41
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5670812,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0623627,01
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,5730186,48
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0439525,88
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0668115,28
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0726225,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5742753,61
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0411602,20
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2539601,89
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0070571,85
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0501451,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1800353,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1666512,75
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5473992,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0448621,36
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,4115871,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0412911,40
TEB Portföy Altın Fonu0,0806721,40
Garanti Portföy Altın Fonu0,0938261,40
Ak Portföy Altın Fonu0,0760741,38
Fiba Portföy Altın Fonu0,0282751,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0281280,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6505790,03
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2971170,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219390,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2149740,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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