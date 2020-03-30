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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1969201,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF619,4761770,82
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5580070,43
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,0191320,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2238040,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0337732,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0734190,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0354301,81
Aura Portföy Değ. Fon0,6593690,74
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0622250,42
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0197740,19
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon5,1244890,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0449800,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,4150810,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3430170,25
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0370750,10
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,7925260,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0808820,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,0940660,26
Deniz Port. Altın Fonu0,0413960,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0479680,25
Ak Portföy Altın Fonu0,0762650,25
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0949000,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0571030,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7781440,07
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,1249360,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6510300,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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