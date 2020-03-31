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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF632,8249482,15
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0693710,91
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0453650,79
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,8208550,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0528060,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3587473,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0632442,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0315781,90
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0264841,85
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3881590,80
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,9026775,07
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0626694,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0440244,46
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0392384,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0729964,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0557941,97
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0211161,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0770420,81
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,9471750,67
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,4024520,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5851470,96
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3558460,96
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0454080,95
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4191250,94
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,4278240,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF30,6146802,00
HSBC Portföy Altın Fonu2,9003811,04
TEB Portföy Altın Fonu0,0816840,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,0286240,99
İş Portföy Altın Fonu0,0374020,98
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5885250,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0571170,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0951630,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2170170,02
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu119,9818870,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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