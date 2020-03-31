Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|632,824948
|2,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,069371
|0,91
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045365
|0,79
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,820855
|0,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052806
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,358747
|3,04
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063244
|2,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031578
|1,90
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026484
|1,85
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,388159
|0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,902677
|5,07
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062669
|4,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044024
|4,46
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039238
|4,23
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072996
|4,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,055794
|1,97
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021116
|1,05
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,077042
|0,81
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,947175
|0,67
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,402452
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,585147
|0,96
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,355846
|0,96
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,045408
|0,95
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,419125
|0,94
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,427824
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,614680
|2,00
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,900381
|1,04
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,081684
|0,99
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,028624
|0,99
|İş Portföy Altın Fonu
|0,037402
|0,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,588525
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057117
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095163
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,217017
|0,02
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|119,981887
|0,02
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi