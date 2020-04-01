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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,218601 1,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.

01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2186011,21
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,0634781,09
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,8932161,06
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1677231,05
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0533591,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4089882,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0174401,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0318030,71
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,5656590,60
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0635850,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0662743,62
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7572893,55
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8289553,45
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,7362133,39
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5243293,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0412861,95
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0784791,87
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2535921,75
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5429871,64
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5137431,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1778292,79
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1809802,66
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5336891,86
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6070680,85
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8387700,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,0951530,20
TEB Portföy Altın Fonu0,0818490,20
Deniz Port. Altın Fonu0,0418860,20
Ak Portföy Altın Fonu0,0771440,20
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0332820,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0954670,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0571310,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7789710,02
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0218170,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219640,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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