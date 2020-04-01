Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,218601 1,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.
01.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,218601
|1,21
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,063478
|1,09
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,893216
|1,06
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,167723
|1,05
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053359
|1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,408988
|2,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017440
|1,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031803
|0,71
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,565659
|0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063585
|0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,066274
|3,62
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,757289
|3,55
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,828955
|3,45
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,736213
|3,39
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,524329
|3,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,041286
|1,95
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,078479
|1,87
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,253592
|1,75
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,542987
|1,64
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,513743
|1,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,177829
|2,79
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,180980
|2,66
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,533689
|1,86
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,607068
|0,85
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,838770
|0,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,095153
|0,20
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,081849
|0,20
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,041886
|0,20
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,077144
|0,20
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,033282
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,095467
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057131
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,778971
|0,02
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021817
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021964
|0,02
Kaynak: AA
Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi