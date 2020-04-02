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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF642,7525471,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0320341,12
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0705010,84
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0461080,59
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2304110,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0267420,47
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF13,0375731,35
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0171101,18
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,9415681,15
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0188230,95
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0507230,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0756031,38
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2551890,63
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0414620,43
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1103610,40
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0213340,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6308390,91
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4534800,87
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0244940,83
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1301300,49
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8464830,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7580871,06
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0487160,38
HSBC Portföy Altın Fonu2,9160770,37
Deniz Port. Altın Fonu0,0420410,37
Garanti Portföy Altın Fonu0,0954960,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0957490,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,9073470,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219690,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0571440,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7793620,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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