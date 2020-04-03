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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

03.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0245560,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0320860,16
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0209660,03
Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0176890,03
HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0216080,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,00789311,33
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304662,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0175041,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0639001,21
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0318091,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0238142,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0616822,72
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0726712,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0438792,21
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu75,5191022,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5351191,06
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5514690,86
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0069890,81
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0417930,80
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2567230,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5374860,52
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6382760,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4595590,25
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245480,22
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1324270,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,0500091,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,9187330,09
Fiba Portföy Altın Fonu0,0287840,09
Ak Portföy Altın Fonu0,0774760,08
Garanti Portföy Altın Fonu0,0955670,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7799080,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,9089680,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu67,1385910,02
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0218260,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0959940,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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