Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053573 2,41 İstanbul Portföy Yab.
07.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:30
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053573
|2,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032896
|1,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|650,158006
|0,94
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,255594
|0,83
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,071305
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,444522
|5,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,065740
|3,20
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032631
|3,05
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031668
|2,51
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,423208
|2,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,351339
|8,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066078
|8,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,046567
|7,53
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076324
|6,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024946
|5,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,622798
|3,66
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,043093
|2,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,263020
|2,48
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007214
|2,30
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042739
|1,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,596119
|3,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,210134
|3,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,208364
|2,86
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,047624
|2,33
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,490236
|2,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,001644
|3,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|31,969824
|2,98
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,044849
|2,39
|İş Portföy Altın Fonu
|0,039211
|2,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,050823
|2,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021994
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097054
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,589436
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028192
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060727
|0,02
Kaynak: AA