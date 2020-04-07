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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053573 2,41 İstanbul Portföy Yab.

07.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:30
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0535732,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0328961,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF650,1580060,94
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2555940,83
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0713050,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4445225,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0657403,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0326313,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0316682,51
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4232082,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,3513398,96
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0660788,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0465677,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0763246,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0249465,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6227983,66
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0430932,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2630202,48
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0072142,30
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0427391,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5961193,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2101343,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2083642,86
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0476242,33
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,4902362,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,0016443,06
QNB Finans Portföy Altın BYF31,9698242,98
HSBC Portföy Altın Fonu3,0448492,39
İş Portföy Altın Fonu0,0392112,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0508232,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0219940,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0970540,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5894360,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0281920,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0607270,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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