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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027985 3,05 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0279853,05
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0491562,29
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1082901,98
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1661871,74
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,0820181,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5290653,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0189691,03
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5327800,82
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0275850,65
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4316900,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0818163,91
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0363903,82
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8774891,88
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7931771,73
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF13,8157411,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0958545,06
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0808602,12
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,3970181,67
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0295221,66
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0182371,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0479790,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,5003590,68
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,4213360,61
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6013610,33
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0178830,29
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,5834332,77
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0512080,76
TEB Portföy Altın Fonu0,0863500,75
Fiba Portföy Altın Fonu0,0301990,74
Deniz Port. Altın Fonu0,0441640,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0572280,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8310220,03
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,9804960,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0973280,02
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu120,1851510,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerikan Doları, Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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