Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055214 1,70 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
09.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055214
|1,70
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028412
|1,53
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,133144
|1,18
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,105824
|1,14
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049713
|1,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008522
|2,96
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033268
|1,46
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,609002
|1,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,066397
|1,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,445871
|0,99
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,068371
|3,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,278299
|3,07
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,069163
|2,47
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077831
|1,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047268
|1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,651682
|2,15
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,081756
|1,11
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,063464
|0,74
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,092521
|0,69
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019008
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,230752
|1,72
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,620260
|1,18
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,215174
|0,98
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,664217
|0,62
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,479695
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,051357
|0,29
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,044292
|0,29
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,081535
|0,29
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,086594
|0,28
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,100584
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060753
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097580
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022003
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057241
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,917070
|0,02
Kaynak: AA