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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055214 1,70 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

09.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0552141,70
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0284121,53
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1331441,18
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1058241,14
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0497131,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0085222,96
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0332681,46
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6090021,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0663971,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4458710,99
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0683713,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,2782993,07
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0691632,47
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0778311,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0472681,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6516822,15
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0817561,11
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0634640,74
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0925210,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0190080,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2307521,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6202601,18
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2151740,98
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6642170,62
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4796950,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0513570,29
Deniz Port. Altın Fonu0,0442920,29
Ak Portföy Altın Fonu0,0815350,29
TEB Portföy Altın Fonu0,0865940,28
Garanti Portföy Altın Fonu0,1005840,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0607530,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0975800,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0220030,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0572410,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,9170700,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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