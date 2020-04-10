Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029252
|2,96
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056845
|2,95
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050745
|2,08
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,171150
|1,91
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,069166
|1,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,576862
|1,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032517
|1,70
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,627792
|1,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033638
|1,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,553947
|0,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,183091
|6,51
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087415
|6,42
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045166
|6,36
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029465
|4,17
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,833758
|3,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,130929
|3,89
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,696769
|2,73
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044196
|2,19
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,611968
|2,13
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,473745
|2,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236736
|1,77
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,245466
|1,20
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,635279
|0,93
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,048231
|0,23
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,878214
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,470909
|0,80
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,039516
|0,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,051478
|0,24
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,086794
|0,23
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,100816
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,831457
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,097868
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057256
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,782881
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028212
|0,02
Kaynak: AA