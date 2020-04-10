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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:50
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0292522,96
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0568452,95
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0507452,08
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1711501,91
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0691661,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5768621,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0325171,70
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6277921,17
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0336381,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5539470,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,1830916,51
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0874156,42
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0451666,36
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0294654,17
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,8337583,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1309293,89
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6967692,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0441962,19
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6119682,13
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4737452,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2367361,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2454661,20
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6352790,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0482310,23
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8782140,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,4709090,80
QNB Finans Portföy Altın BYF32,0395160,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0514780,24
TEB Portföy Altın Fonu0,0867940,23
Garanti Portföy Altın Fonu0,1008160,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8314570,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0978680,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0572560,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7828810,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0282120,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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