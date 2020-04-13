Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190781 1,94 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.
13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,190781
|1,94
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,167054
|1,93
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051501
|1,49
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,172837
|0,99
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,553788
|0,91
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,865696
|0,49
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,635220
|0,46
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,864619
|0,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,851384
|0,21
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,458328
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,851377
|2,11
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|63,569957
|2,00
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,352211
|1,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088558
|1,31
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045754
|1,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,714950
|1,07
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,431370
|0,95
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018739
|0,84
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,477050
|0,70
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,027547
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,048452
|0,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,513453
|0,42
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,433341
|0,40
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,638459
|0,19
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,238533
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,625180
|0,72
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,235887
|0,61
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,030491
|0,48
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,097124
|0,48
|İş Portföy Altın Fonu
|0,039885
|0,48
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,098659
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057297
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,784111
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022023
|0,07
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,653082
|0,07
Kaynak: AA