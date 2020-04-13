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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,190781 1,94 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1907811,94
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1670541,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0515011,49
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1728370,99
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5537880,91
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8656960,49
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6352200,46
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,8646190,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8513840,21
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4583280,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,8513772,11
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)63,5699572,00
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,3522111,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0885581,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0457541,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7149501,07
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4313700,95
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0187390,84
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4770500,70
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,0275470,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0484520,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,5134530,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,4333410,40
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6384590,19
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2385330,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6251800,72
QNB Finans Portföy Altın BYF32,2358870,61
Fiba Portföy Altın Fonu0,0304910,48
HSBC Portföy Altın Fonu3,0971240,48
İş Portföy Altın Fonu0,0398850,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0986590,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0572970,07
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7841110,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0220230,07
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6530820,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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