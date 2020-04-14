Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3732653,61
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0335172,00
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,0814801,85
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0721471,68
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF652,9081351,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0082832,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0188481,59
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0328991,24
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5894981,13
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0279730,98
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0481603,05
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,8734282,59
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,5238201,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0257781,73
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu0,9117951,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0074991,63
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1139091,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0835961,37
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,0373580,95
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0218620,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0492401,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,5354351,45
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,4519621,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6816521,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4998951,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF33,0780102,61
HSBC Portföy Altın Fonu3,1464661,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,0309761,59
İş Portföy Altın Fonu0,0405081,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0525231,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0218780,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu67,2970470,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7846260,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8322290,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0989540,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Ekonomi
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Ekonomi
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Ekonomi ››Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:44: KTO Başkanı Gülsoydan mücbir sebebin genişletilmesi talebi - Ekonomi 15:42: BofA araştırması: Yatırımcıların yüzde 93'ü durgunluk bekliyor - Ekonomi 15:36: Çavuşoğlu’dan yeni paket müjdesi - Ekonomi 15:36: IATA, hava yolları için gelir kaybı tahminini yükseltti - Ekonomi 15:36: IMF, Kovid-19 etkisiyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü - Ekonomi 15:29: İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi - Ekonomi 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler