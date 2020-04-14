Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,373265
|3,61
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033517
|2,00
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,081480
|1,85
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,072147
|1,68
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|652,908135
|1,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008283
|2,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018848
|1,59
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032899
|1,24
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,589498
|1,13
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,027973
|0,98
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,048160
|3,05
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,873428
|2,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,523820
|1,88
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025778
|1,73
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|0,911795
|1,72
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007499
|1,63
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,113909
|1,51
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083596
|1,37
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,037358
|0,95
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021862
|0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049240
|1,63
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,535435
|1,45
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,451962
|1,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,681652
|1,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,499895
|1,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,078010
|2,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,146466
|1,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,030976
|1,59
|İş Portföy Altın Fonu
|0,040508
|1,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,052523
|1,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021878
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|67,297047
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,784626
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,832229
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,098954
|0,03
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi