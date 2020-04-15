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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4259272,22
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0707101,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0571171,73
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,1410520,84
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0475030,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0341363,76
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4876951,38
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6911091,28
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0673711,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6209561,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,9134594,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu87,0788624,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0501454,12
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,8946433,84
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF14,7588673,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1618923,54
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0455101,98
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0076191,60
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,0517401,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1290261,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6836712,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2708691,79
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2602411,25
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0497471,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,5490850,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,3050522,27
QNB Finans Portföy Altın BYF33,7273001,96
HSBC Portföy Altın Fonu3,1814001,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0530751,05
Fiba Portföy Altın Fonu0,0312971,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8324570,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6534100,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0573260,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0992160,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5904690,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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