Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,425927
|2,22
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,070710
|1,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057117
|1,73
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,141052
|0,84
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,047503
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034136
|3,76
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,487695
|1,38
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,691109
|1,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,067371
|1,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,620956
|1,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,913459
|4,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|87,078862
|4,26
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,050145
|4,12
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,894643
|3,84
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,758867
|3,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,161892
|3,54
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045510
|1,98
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007619
|1,60
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,051740
|1,39
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,129026
|1,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,683671
|2,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,270869
|1,79
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,260241
|1,25
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049747
|1,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,549085
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,305052
|2,27
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,727300
|1,96
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,181400
|1,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053075
|1,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031297
|1,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,832457
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,653410
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057326
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,099216
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,590469
|0,02
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi