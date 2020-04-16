Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:08
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|662,765055
|1,23
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034157
|1,21
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,047968
|0,98
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,198853
|0,81
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073033
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,067691
|0,47
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028211
|0,37
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034062
|0,06
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,391781
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037940
|0,93
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084311
|0,15
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,050208
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,142552
|1,20
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022142
|0,81
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,064234
|0,62
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020138
|0,39
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,689717
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024756
|1,29
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,536394
|1,07
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,721365
|0,99
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,158937
|0,88
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050034
|0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,933171
|0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,200268
|0,59
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031482
|0,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053387
|0,59
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,089936
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,927473
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022039
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057341
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028246
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060850
|0,02
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi