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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:08
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF662,7650551,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0341571,21
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0479680,98
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,1988530,81
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0730330,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0676910,47
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0282110,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0340620,06
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,3917810,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0379400,93
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0843110,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0502080,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1425521,20
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0221420,81
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0642340,62
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0201380,39
Aura Portföy Değ. Fon0,6897170,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0247561,29
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,5363941,07
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,7213650,99
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1589370,88
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0500340,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF33,9331710,61
HSBC Portföy Altın Fonu3,2002680,59
Fiba Portföy Altın Fonu0,0314820,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0533870,59
TEB Portföy Altın Fonu0,0899360,57
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,9274730,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0220390,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0573410,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0282460,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0608500,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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