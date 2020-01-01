Haberler » Güncel » Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Haber

Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

01.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:39 Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Katener tellerinin onarım çalışması devam ediyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir." denildi.

 



Bağcılar, Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:53   Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı - Haber
22:52   Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:48   Kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Haber
22:46   Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
22:45   Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Haber
22:39   Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor - Haber
22:15   Kabataş-Bağcılar tramvay hattının ketener teli zarar gördü, seferler aksadı - Haber
21:58   Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Haber
21:46   İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi - Haber
20:30   Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Haber
1.01.2020 22:57:56