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Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

02.01.2020 00:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:25 Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Katener tellerinin onarım çalışması devam ediyor.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir." denildi.



Bağcılar, Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

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