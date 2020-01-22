Katerina Sakellaropoulou kimdir? Katerina Sakellaropoulou kaç yaşında?

Katerina Sakellaropoulou, Atina Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve Paris Üniversitesi'nde yükseklisansını yaptı. Öte yandan çeşitli makalelere de imza atmıştır. Ayrıca Danıştay 'da da görev aldı. Katerina Sakellaropoulou hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde...

KATERİNA SAKELLAROPOULOU KİMDİR?

Sakellaropoulou, 30 Mayıs 1956 yılında Yunanistan Selanik'te dünyaya geldi. Ekim 2018'den bu yana görev yapan Yunan Devlet Konseyi'nin ilk kadın başkanı olarak bilinen Katerina Sakellaropoulou,

Ailesi, Ksanthi adlı bir kasabadan geliyor. Atina Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı ve Paris Üniversitesi'nde yükseklisansını tamamladı. 1980'lerin ortalarında Danıştay'a kabul edildi ve 2000 yılında danışmanlığa terfi etti. Ekim 2015'te Danıştay başkan yardımcılığına atandı, Ekim 2018'de konsey başkanlığına oy birliğiyle seçildi.

Danıştay Yargı Görevlileri Derneği üyesi olan cumhurbaşkanı, dernekte birçok görevde bulundu: Genel sekreter (1985-1986), başkan yardımcısı (2006-2008) ve başkan (1993-1995, 2000-2001). Ekim 2018'de ülkenin en yüksek mahkemesine ilk kadın olarak yükseldi. Akademik dergilerde düzenli olarak yazıları yayımlanıyor. Danıştay Hukukunda Finansal Kriz ve Çevrenin Korunması kitabına katkıda bulundu. O bir Aris Thessaloniki destekçisidir.

22 Ocak 2020'de Parlamento tarafından 8. Cumhurbaşkanı ve Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı seçti.