Katherine Schwarzenegger ile evlenen Chris Pratt kimdir?

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Katherine Schwarzenegger ve Chris Pratt

CHRİS PRATT KİMDİR?

Oyuncu Pratt, 21 Haziran 1979 tarihinde Virginia, Minnesota, ABD'de dünyaya geldi. Tam adı Christopher Michael Pratt olan yıldız, Lake Stevens, Washington'da büyüdü. Lake Stevens High School'dan mezun oldu. Sonrasında yerel bir üniversiteye başladı ve bir dönem sonra okulu bırakma kararı aldı.

GARSONLUK YAPARKEN KEŞFEDİLDİ

Okulu bıraktıktan sonra bir dönem striptizci olarak çalışan Pratt, 19 yaşındayken, Maui'de bir restoranda garsonluk yaparken, aktris ve yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedildi. Sonrasında Cursed Part 3 adlı kısa filmde yer aldı. Chris Pratt'in ilk düzenli televizyon dizisi rolü, Everwood adlı dizideki rolü oldu.

WANTED FİLMİNDE YER ALDI

Chris Pratt, 2008 yılında başrollerinde James McAvoy, Morgan Freeman ve Angelina Jolie'nin oynadığı "Wanted" adlı filmde oynadı. 2009 yılında yayınlanmaya başlayan NBC'nin Parks and Recreation dizisinde Andy Dwyer'ı canlandırdı. 2011 yılında "Kazanma Sanatı" filminde Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman ile beraber rol aldı. 2012 yılında "Zero Dark Thirty" filminde rol aldı. 2014 yılında "Galaksinin Koruyucuları" filminde Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close ve Benicio Del Toro ile rol aldı. 2016 yılında "Muhteşem Yedili" filminde Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard ve Haley Bennett yer aldı. 2016 yılında "Uzay Yolcuları" ABD yapımı bilim kurgu-gerilim filminde Jennifer Lawrence ile başrolü paylaştı.

Chris Pratt, 9 Temmuz 2009 tarihinde oyuncu Anna Faris ile Bali adasında evlendi ve 2018 yılında boşandı. Bu evlilikten 2012 yılında Jack Pratt adında bir oğlu oldu.