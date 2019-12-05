Haberler » Güncel » Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti - Haber

Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Özalp yolu üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Entegre Tesisinin altyapı sorununun giderilmesi için çalışma başlattı.

05.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:40Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Özalp yolu üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Entegre Tesisinin altyapı sorununun giderilmesi için çalışma başlattı.

VASKİ Kanalizasyon Arıtma ve Atık Su Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla tesisin kanalizasyon hat bağlantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 kilometrelik yeni hat güzergahında toplamda 20 adet bacanın da yapılmasıyla sorun tamamen giderilerek, tesis istenen altyapı hizmetine kavuşturuldu. Tesis için yapılan yeni kanalizasyon hattından çevrede bulunan ve yıllardır altyapı eksikliği olan 20 hanenin de altyapı sorunu ortadan kaldırıldı.

Başlatılan kanalizasyon çalışması 10 gün içerisinde bitirilerek hizmete alındı. - VAN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50 Kolombiya'da protestolar 3. haftasında - Haber
12:50 Kurallara uymayan balıkçılara 23,6 milyon lira ceza - Haber
12:50 Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haber
12:46 Çocuk tiyatroları 41 Burda'da devam ediyor - Haber
12:45 Alman, Leonie Balbina Balzer, Lale ismi ile Müslüman oldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:56:57