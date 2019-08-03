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Katı atık sahasında yangın

Katı atık sahasında yangınMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, belediyeye ait araç otoparkının yakınındaki katı atık sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

03.08.2019 21:18
Katı atık sahasında yangın
Katı atık sahasında yangın
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, belediyeye ait araç otoparkının yakınındaki katı atık sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Dalyan Mahallesi'nde bulunan Ortaca Belediyesine ait araç otoparkının yakınında bulunan katı atık sahasında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edilirken, destek amaçlı 2 helikopter havalandı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yangına karadan, helikopterler ise havadan müdahale etti. Yangını gören bazı vatandaşlar da, itfaiye ekiplerine yardım ederek yangının büyümesini önledi. Yaklaşık 3 saat süren yangın yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgeye gelen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Orman ekiplerinden yardım istedim. 2 helikopter ve arazöz yolladılar" dedi. Yangının ardından yapılan ilk incelemede 25 dekarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye, Ortaca, Güncel

Kaynak: DHA

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