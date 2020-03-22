Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Katı atık tesisi genişletildi - Haberler

Katı atık tesisi genişletildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan katı atık ayrıştırma tesisi büyütüldü.

22.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:58
Katı atık tesisi genişletildi
Ordu 'nun Ünye ilçesinde bulunan katı atık ayrıştırma tesisi büyütüldü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman Ünye Cevizdere'de bulunan "Mekanik Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde" incelemelerde bulundu.

Çöpler 3'e bölünüyor

İlçe belediyeleri tarafından toplanan çöplerin burada 3 farklı şekilde ayrıştırılarak değerlendirildiğini ifade eden Bülent Şişman, "Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye mekanik ayrıştırma tesisi saatte 40 ton çöpü ayrıştırarak 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyor. Burada ayrışan çöplerin yüzde 30'u atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ham maddesi olarak yakılıp enerjiye dönüştürülmek üzere Ünye Çimento'ya gönderiliyor. Yüzde 10'u metal ve plastik gibi değerli malzemelerin ise geri dönüşümü sağlanıyor. Yine ayrışan çöpten yüzde 5 oranında cam ve türevi maddeler ayrışarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor" dedi.

Alan genişletildi

Ünye mekanik ayrıştırma tesisine 8 dönümlük bir alanın daha ilave edildiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Mevcut alan üzerinde daha önce atıl durumda bulunan alanı tesise kazandırdık. Bu alan üzerine araçlar için yapacağımız rampalar ile buradaki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Ordu, Ünye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Siverek'te basın mensuplarından "evde kalın" çağrısı - Haber Bodrumlular 'evden çıkmayın' uyarısını dinledi - Haber Gürpınar'da 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet desteği - Haber Açık olan kıraathane kapatıldı - Haber Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi. - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading