Katı Atık Tesislerinde Elektrik Üretilecek

Edirne
Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde elektrik üretileceği bildirildi. Edirne Belediyesi
'nden yapılan yazılı açıklamada, tesisin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın vizyon projelerinden olduğu belirtildi.
Tesisle 60 yıllık vahşi depolamaya son verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tesislerde artık elektrik üretilecek. 3 Kasım 2017'de hizmete sunulan tesis, tam bir yıl sonra çöpten elektrik üretmeye başlıyor. Tesisten ilk etapta 16 bin, ikinci aşamada ise 30 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Başkan Gürkan'ın en önemli seçim vaatlerinden olan tesisin inşaatı için 16 ay gibi kısa bir sürede ihale sözleşmesi imzalanmıştı. İnşaatı tamamlanan tesis için daha sonra işletme ihalesi gerçekleştirildi. Edirne'deki vahşi depolamaya son veren tesis, 3 Kasım 2017'de tarihinde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da katılımıyla hizmete açılmış ve tesise ilk çöp dökülmüştü. Birlik üyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı 96 köyün çöplerinin bertaraf edildiği bu tesise günlük yaklaşık 250 ton çöp getiriliyor."
Açıklamada, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Elektrik Üretim Tesisinin 25 Kasım'da saat 15.00'te düzenlenecek törenle açılacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, "Tesisimize getirilen çöplerin üzeri kapatılıyor ve çöpteki metan gazı özel bir sistemle 6 bin metreküplük mebranla kaplı bir alanda toplanıyor. Daha sonra bu gaz saatte 1,56 MW enerji üretebilen elektrik motorlarına aktarılıyor. 1 etabın devreye girmesiyle Edirne'de 16 bin evin elektrik ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi yapacağız. Bir süre sonra da 2. etap devreye girecek ve böylece toplamda 30 bin evin elektrik ihtiyacını sağlayacak elektrik üretimi gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:51