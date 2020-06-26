Katı atık toplama merkezi gece saatlerinde alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde Ümraniye'den yükselen dumanlar megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü.

26.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:31
Gece saatlerinde Ümraniye'den yükselen dumanlar megakent İstanbul'un çeşitli noktalarından görüldü. Katı atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını söndürebilmek için onlarca itfaiye ekibi seferber oldu.
Alev topuna dönen toplama merkezi yürekleri ağza getirdi
Korkutan yangın saat 01.30 sıralarında Ümraniye, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. Atık ayrıştırma ünitesinin olduğu bölgede çıkan yangına çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Dudullu itfaiye istasyonuna bağlı ekipler alevlere dört koldan müdahale ederken çevre istasyonlardan da yardım istendi. Bunun üzerine Ümraniye, Kayışdağı ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için seferber olurken Kadıköy itfaiye istasyonundan su tankları bölgeye sevk edildi. Yaklaşık yirmi dakikalık müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.
YÜREKLERİ AĞZA GETİREN YANGINDA YARALANMA VEYA CAN KAYBI OLMADI
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı atık ayrıştırma ünitesinde çıkan yangın kısa sürede arazide bulunan atıklara sıçradı. Dakikalar öncesinde yağan yağmurun ıslattığı atıklar birden alev almazken büyük bir facia önlendi. Zamanla alev almaya başlayan atıklara itfaiye ekiplerinin zamanda müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınabildi. Merdiven araçlarıyla yukarıdan da alevlere müdahale eden ekiplerin yer yer yoğun dumandan etkilendiği ve itfaiye aracına yakın noktalara gelip su içtikten sonra maskeleriyle alevlerle tekrardan mücadele ettiği görüldü.
EKMEK TEKNELERİNİN YANIŞINI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER
Katı atık toplama merkezinde çalışan işçiler yangına uykuda yakalandı. Yangının çıktığı üniteye çok yakın bir noktada barakalarda kalan işçiler uyandıkları an alevlerle karşı karşıya kaldılar ve uzun süre ekmek teknelerinin yanışını çaresiz gözlerle izlediler. Korkutan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken atık toplama ve ayrıştırma merkezinde maddi hasar oldukça büyük. Yangının neden çıktığı ise araştırma sonucu ortaya çıkacak.
(Hanifi Bayar/İHA) Katı atık toplama merkezi gece saatlerinde alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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