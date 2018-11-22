Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik Meclis Toplantıları Gerçekleştirildi

Düzenlenen toplantılarda Katı Atık Birliği ve Yeşil Vadi Su Birliği 2019 mali yılı Bütçesi görüşüldü.
İlk olarak Katı Atık Birliği Meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Sayın Mutlu Erol Bakır başkanlığında gerçekleşti. Katı Atık Birliği Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alın evsel atık depolama ücreti 70 TL olarak belirlendi. Gündem maddesi arasında yer alan 2019 mali yılı Bütçesi görüşülerek oylandı.
Katı Atık Birliği Meclis toplantısının ardından Yeşil Vadi Su Birliği meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Sayın Sıtkı Arifoğlu başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri arasında yer 2019 mali yılı Bütçesi görüşülerek oylandı.
Erol Bakır,meclis başkanvekili
22 Kasım 2018 Perşembe 16:03