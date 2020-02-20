Haberler » Dünya » Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı' - Haberler

Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı'

Osman Kavala’nın yeninden tutuklanmasını eleştiren eski AP Türkiye Raportörü Kati Peri sosyal medya'da paylaştığı mesajda, "Son Türk adalet sistemi kötü bir şaka” dedi. Gezi davasındaki hakimler hakkında soruşturma açılmasına da "Pelikan klikinin cadı avı" yorumunda bulundu

20.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:50Kati Piri'den 'Kavala' tepkisi: 'Türk adalet sistemi kötü bir şaka; Pelikan klikinin cadı avı'
Avrupa Birliği, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasını eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Peri de sosyal medya'da paylaştığı mesajda, "Son 24 saat: Osman Kavala hakkında yeni bir dava açıldı, Erdoğan'dan #Gezi Davası hakkında karalama, şüphelilere beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma ve Kavala yeniden tutuklandı. Türk adalet sistemi kötü bir şaka" ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Osman Kavala, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  20 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 20 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
20.02.2020 02:34:41