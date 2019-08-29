Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda haziranda en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 211 bin 135 ton, taş kömürü kokunda 361 bin 188 ton ve taş kömüründe 79 bin 726 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 96 bin 498 ton, taş kömüründe 2 milyon 418 bin 321 ton ve taş kömürü kokunda 350 bin 492 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, linyitte yüzde 101,9 ve taş kömürü kokunda yüzde 103,1 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 56,3'ü termik santrallere, yüzde 21,2'si kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere ve yüzde 7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,9'u da demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Kaynak: AA