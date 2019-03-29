Katı Yakıt İstatistikleri Açıklandı

Kaynak: İHA

En fazla üretim ve teslimat 2019 Ocak dönemi linyitte gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Ocak ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 100 bin 220 ton, linyitin 5 milyon 134 bin 513 ton ve taşkömürü kokunun 380 bin 662 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 413 bin 267 ton, linyitin 5 milyon 575 bin 705 ton ve taşkömürü kokunun 426 bin 597 ton olarak gerçekleştiği görüldü.Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleştiÜretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89,2 iken linyitte yüzde 92,1 olarak hesaplandı.Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldıKatı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 56,1'i termik santrallere, yüzde 18,1'i kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,2'si termik santrallere ve yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98,4'ü demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL