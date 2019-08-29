Katı yakıtlar verileri açıklandı

En fazla üretim ve teslimat 2019 Haziran döneminde linyitte gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2019 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 79 bin 726 ton, linyitin 6 milyon 211 bin 135 ton ve taşkömürü kokunun 361 bin 188 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 418 bin 321 ton, linyitin 6 milyon 96 bin 498 ton ve taşkömürü kokunun 350 bin 492 ton olarak gerçekleştiği görüldü.



Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 101,9 iken, taşkömürü kokunda yüzde 103,1 olarak hesaplandı.



Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 56,3'ü termik santrallere, yüzde 21,2'si kok tesislerine, yüzde 7,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88,1'i termik santrallere ve yüzde 7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,9'u demir-çelik sanayine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA