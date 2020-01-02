Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi

Adana'da bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları da fotoğrafı sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

KATİBİN İŞİNE SON VERİLDİ

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.