Katil Bariyerlere" Karşı Harekete Geçildi

ÖMER FARUK CEBECİ - AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun girişimiyle yol kenarlarındaki, motor dünyasının "katil bariyer" olarak nitelendirdiği sistemlerin kaza anında motosiklet sürücülerine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi için düğmeye basıldı.Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce İstanbul'da yaşanan motosiklet kazasının ardından iki kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.Kazadan sonra sosyal medyada, motosiklet sürücülerinin bir kampanya çağrısı olduğunu aktaran Sofuoğlu, motosiklet kazalarında bıçak etkisi oluşturan bariyerlerin düzenlenmesi için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.Türkiye'de "katil bariyer" sorununun yıllardır devam ettiğine, bunu kalıcı bir çözüme kavuşturamadıklarına işaret eden Sofuoğlu, "Motor sporlarından gelen bir milletvekili olarak da insanların benden belli beklentileri vardı. Bu anlamda ben de üzerime düşeni yapma göreviyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'dan acil randevu istedim. Sağ olsun o da gece geç vakitte kabul ettiler ve görüştük." dedi.Motosiklet dünyasından gelen talepleri Bakan Turhan'a aktardığını anlatan Sofuoğlu, şöyle devam etti:"Katil bariyerlerle ilgili ülkemizde gerçekten yıllardan beri gelen bir sıkıntı var. Ben Avrupa'da da uzun yıllar yaşadım. Bu konu Avrupa'da her yıl gelişmekte. Her yerde bariyerlerin önlemleri alınmış değil. Bu sıkıntının her geçen gün arttığının farkındayım. Bununla ilgili pilot bölgeler seçilir ve buralarda çalışmalar yapılır. Sayın Bakanımızla görüştüğümüzde bütün detaylarıyla konuyu anlattım. Kendisi çok ilgiliydi. Burada büyük bir maliyet var, bunu araştırmamız gerekiyor. Ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Burada kamunun parası harcanacak. Bu yüzden gerçekten böyle bir sıkıntı var mı diye bütün araştırmaların yapılması lazım. Bariyerlerin koyulma amacı insanların emniyetini sağlamak. Yüz binlerce motosiklet kullanıcısı var ve bu konuyla alakalı milyonlarca insanın canı yanıyor. Eğer o bariyerlerin alt tarafına ilave bir bariyer koyulursa en azından tehlikeli yerlerde başlangıç olarak koyulursa birçok insanın yaşamına dokunabiliriz çünkü herhangi bir motosikletçi ufak bir kaza yaptığı zaman o bariyerler insanı parçalara ayırıyor."Kenan Sofuoğlu, uzun yıllar yarışlarda yüzlerce kez kaza yaptığını anımsatarak, güvenlik önlemleri alınmasaydı hayatını kaybedecek kazalar yapmasının mümkün olduğunu, trafikte artık bu bilinçle altyapı yapılıp çare bulunması gerektiğini vurguladı."İnsanların yıllardır beklediği konunun üzerine artık basıldı"Bakan Turhan ile görüşmesinin ardından konuyla alakalı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptığını dile getiren Sofuoğlu, yüzlerce mesaj aldığını söyledi.İnsanların yıllardır beklediği konunun üzerine artık basıldığını bildiren Sofuoğlu, "Bakan beyin öncülüğünde bir araştırma grubu oluşturulacak. Gönüllü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim. Kendisine 'Pilot bölgeyi seçelim, beraber bu bariyeri yapalım. Sonra insanların tepkisini gördüğünüz zaman ne kadar hayırlı, ne kadar güzel bir iş yaptığımızı o zaman daha iyi anlayacaksınız.' dedim." şeklinde konuştu.Bakan Turhan'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirten Sofuoğlu, bir anda tüm bariyerleri değiştirme şansı bulunmadığını, ilk etapta tehlikeli bölgelerde değişiklikler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.