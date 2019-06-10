Katil Bebek Geri Döndü Filmi

Katil Bebek
Geri Döndü, evinin kapısına bir voodoo bebeği bırakılan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor. Yönetmen:
Nathan Crooker, Kayden Phoenix
, Ruben RodriguezSenaryo:
Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez, Rob Kotecki, Richard PowellOyuncular:
Bill Oberst Jr., Noemi Gonzalez, Danielle Guldin, Dan Gregory, Sabrina Garcia, Ariana Galya, Kyle Kankonde, Amanda Lynn
Baez, Milton SotoFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı: Charlotte
the ReturnYapımcı Firma:
Ruthless StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
76 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
21.06.2019Katil Bebek Geri Döndü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
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