10.06.2019 10:54
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Katil Bebek Geri Döndü Filmi

Katil Bebek Geri Döndü Filmi

Katil Bebek Geri Döndü filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Katil Bebek Geri Döndü filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Katil Bebek Geri Döndü, evinin kapısına bir voodoo bebeği bırakılan genç bir kadının yaşadıklarına odaklanıyor.


Yönetmen: Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez
Senaryo: Nathan Crooker, Kayden Phoenix, Ruben Rodriguez, Rob Kotecki, Richard Powell
Oyuncular: Bill Oberst Jr., Noemi Gonzalez, Danielle Guldin, Dan Gregory, Sabrina Garcia, Ariana Galya, Kyle Kankonde, Amanda Lynn Baez, Milton Soto
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Charlotte the Return
Yapımcı Firma: Ruthless Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 76 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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