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Katil zanlısı böyle yakalandı

Batman'da 40 yaşındaki Rıfat Bilici'yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:01Katil zanlısı böyle yakalandı
'da 40 yaşındaki Rıfat Bilici'yi öldüren şahsın polis tarafından yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

6 'ta 40 yaşındaki Rıfat Bilici yakını olduğu öğrenilen M.B. tarafından sokak ortasında öldürüldü. Olay Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya olarak seyir eden Rıfat Bilici arkasına yaklaşan M.B. tarafından başına 5 el ateş ederek vuruldu. Şahsı vuran kişi olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı M.B.'nin yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlı M.B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis tarafından yakalanarak kelepçe takılıyor. Batman Emniyet Müdürü Körgoğlu Kıraç, cinayetin namus davası meselesi olduğunu söyledi. - BATMAN

Aralık, Batman, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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