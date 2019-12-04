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KATİL ZANLISI, CEREN'İ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MONT DEĞİŞTİRMİŞ

Ceren'in katilini ablası görmüş (5)Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.'nın (35) olaydan önce genç kızı çok yakınından takip ettiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

04.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:36KATİL ZANLISI, CEREN'İ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MONT DEĞİŞTİRMİŞ

Ceren'in katilini ablası görmüş (5)

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.'nın (35) olaydan önce genç kızı çok yakınından takip ettiği anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren'in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.

Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ORDU



Ceren Özdemir, Ordu, Yerel

Kaynak: DHA

Yerel

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