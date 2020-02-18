Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü

ESKİŞEHİR'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ferhat Fidan (26), suçlamayı kabul etmedi. Eşinin kendisini bıçaklayıp öldürdüğünü öne süren katil zanlısı Fidan, "Eşimle aramızda yaş farkı vardır. Kendisi benden 10 yaş büyüktür, eşim bunu her zaman sorun yaptı. Bu durum beni kıskanmasına da neden oldu. Kendisini bıçaklamasının da sebebi buydu" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize Fidan, iddiaya göre önceki sabah kahvaltısında kıskançlık nedeniyle eşi Ferhat Fidan ile tartıştı. Aralarında çıkan tartışmada Hafize Fidan bıçakla ağır yaralandı. Ferhat Fidan gözaltına alırken, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Fidan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hafize Fidan, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşlarıyla topağa verildi. Kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Ferhat Fidan ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

'BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI'

Katil zanlısı Ferhat Fidan savunmalarında suçlamayı kabul etmezken, verdiği ifadelerin detayları ortaya çıktı. 3 yıllık eşi Hafize Fidan ile aralarındaki yaş farkının sorun olduğunu ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını anlatan Ferhat Fidan olay anını şöyle anlattı:

"Televizyonda reklamlar vardı. 'Niye böyle kadınlara bakıyorsun? Ben 40 yaşıma geldiğimde yüzüme bakmazsın, ben sensiz yapamam' deyip mutfağa koştu, bıçakla geri döndü. Bir anda bıçağı göğsüne sapladı. Göğsünde küçük bir açıklık vardı. Ben kanamayı durdurmak için tampon yaptım. Önce bıçağı çıkarmıştım. 112'yi hemen aramadım, yaralanması küçük olduğu için ben müdahale etmeye çalıştım. Evde başka kimse yoktu. Binadaki komşuları çağırdım. Eşimle evde 3 gün önce tartışmıştık. Yüzüne vurmuştum, rapordaki diğer yaralanmalar bundan kaynaklanmış olabilir. Ancak bu olayın olduğu gün kesinlikle eşime vurmadım" dedi.

'KISKANDIĞINDAN BENİ İŞE GÖNDERMEZDİ'

İfadelerinde Hafize Fidan'ın kendisini bıçakladığını öne süren katil zanlısı Ferhat Fidan, "Eşim kendini bıçakladı. Onu ben öldürmedim, eşimle aramızda yaş farkı vardır. Kendisi benden 10 yaş büyüktür, eşim bunu her zaman sorun yaptı. Bu durum beni kıskanmasına da neden oldu. Kendisini bıçaklamasının da sebebi buydu. Daha önce de aramızda sözlü tartışmalar olmuştur. Bundan dolayı kendi iradesiyle kadın sığınma evine gitti. Bu olaydan yaklaşık 1 ay önce de yine aramızdaki tartışma sırasında ben çenesine tokat attım. Beni kıskandığı için işe dahi göndermek istemiyordu. Bir keresinde koluma çatal sapladı" diyerek kendisini savundu.