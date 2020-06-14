Katil zanlısı kocanın son isteği şaşırttı

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan zanlı, Bursa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı kocanın son isteği şaşırttı
14.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:33
Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan zanlı, Bursa Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karısını öldürdükten sonra evdeki altın ve paraları alarak kaçmaya çalışan şüpheli koca, polis ekiplerine "Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk K. ile arası açık olan Serpil K., bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk K., cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk K., münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil K.'yi 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaşan Osman Cenk K. kızının seslerine aldırış etmeden 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk K., Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Kütahya Emniyeti Bursa'dan kaçan şüpheliyi Yimpaş Kavşağında yakalayarak gözaltına aldı.

Şok eden rica

Eşini öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan katil zanlısı koca, Kütahya Emniyetindeki işlemlerin ardından Bursa'ya getirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kütahya'ya giderek teslim aldığı Osman Cenk K., Cinayet Büro Amirliğinde tekrar sorguya alındı. Zanlının yakalandıktan sonra Kütahya Emniyetinde verdiği ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dediği öğrenildi.

Zanlı, Bursa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
ABD polisi, Floyd’dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada Haber
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Haberler››3. Sayfa››Katil zanlısı kocanın son isteği şaşırttı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:52: Son dakika haberi: Kılıçdaroğlu, üniversitelilerin sorularını yanıtladı - Haberler 14:48: Son dakika haberleri... Samsun'un çözüm üreten merkezi - Haberler 14:45: Büyükşehirden kimsesizlere 'Barınma Evi' - Haberler 14:45: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin... - Haberler 14:43: Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü - Haberler 13:17: Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı - Haberler 12:52: İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı - Haberler 12:52: ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı