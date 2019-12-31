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Katil zanlısının Dr. Gülcemal'i ATM'ye götürdüğü anlar kamerada

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı.

31.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:30
'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in öldürülmesinin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, Dr. Gülcemal'in katil tarafından ATM'ye getirilip para çektiği anlar görüntülere yansıdı.
Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, kısa bir zaman sonra da Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal öldürülmüştü. Polis memurunu da ağır yaralayan katil zanlısı Enver Y. (30), daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yaralı olarak yakalanmıştı.
Katil zanlısının cinayetleri işledikten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının, Dr. Harun Gülcemal'i tehditle ATM'ye götürerek bin 500 TL para çektirdiği görüntüler, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Katil zanlısı ve Dr. Harun Gülcemal'in arabayla saat 20.56'da ATM önüne geldiği, Gülcemal'in hemen arkasından yürüyen zanlının Gülcemal'in parayı çekmesini beklediği anlar görüntülere yansırken, bin 500 TL'yi alan zanlı, doktoru serbest bırakıp olay yerinden kaçıyor.
İFADESİNDE DE BELİRTMİŞTİ
Dr. Harun Gülcemal, verdiği ifadesinde o anları anlatmıştı. Harun Gülcemal, olay akşamı ikameti önünde aracına bineceği sırada arkasından bir şahsın gelerek kendisine silah doğrulttuğunu, şahsın kendisini aracından indirerek ikamet ettiği daireye getirdiğini aktardı. Evinin kapısını çaldığını, şahısla birlikte içeri girdiklerinde evde bulunanlara sakin olması gerektiğini söylediğini, şansın kendilerinden para ve değerli eşya istediğini anlatan Dr. Gülcemal, zanlının olumsuz cevap alınca elindeki silahı bir kez kayınvalidesinin başına tutarak tetik düşürdüğünü belirtti. Doktor Harun Gülcemal, silah patlamayınca şahsın tekrar dolduruş yaparak eşi Hatice Gülcemal'in başına dayayıp bir kez ateş ettiğini, şahsın ikametlerinde değerli eşya arayıp bulamadığını, bunun üzerine silah zoruyla kendisini yanına aldığını aktardı. İkametten çıkarak arabasına bindirildiklerini anlatan doktor Gülcemal, aracı şahsın sürdüğünü, ATM'ye gittiklerini, burada bin 500 TL para çekerek şahsa verdiğini ve şahsın daha sonra kaçarak uzaklaştığını söylemişti.
CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNE SEVK EDİLDİ
Zanlı Enver Y.'nin yaralı olarak ele geçirildiği adreste bulunan iki kişiye ise "İki kişiyi öldürdüm, bir polisi yaraladım. Beni saklamazsanız sizi de öldürürüm" dediği iddia edildi.
Öte yandan, katil zanlısı Enver Y., Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. İzmir polisi, olayla ilgili işlenen cinayetlerin herhangi bir husumetten kaynaklanmadığı, zanlının para için cinayetleri işlediği üzerinde duruyor.
Dr. Fuat Mehmet Park İzmir'de, Hatice Gülcemal ise Sivas'taki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
(İHA)
Katil zanlısının Dr. Gülcemal'i ATM'ye götürdüğü anlar kamerada

Hatice Çarpar, İzmir, ATM, Güncel

Kaynak: İHA


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