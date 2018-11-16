Katıldığı İlk Ulusal Yarışmada Birinci Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 13:07



16 Kasım 2018 Cuma 13:07

Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir yıl önce okçuluğa başlayan ve katıldığı ilk ulusal yarışmada şampiyonluğu elde eden 10 yaşındaki Sare Naz Kabakcı, başarısıyla örnek oluyor.Ailesinin destekleriyle başladığı okçulukta, nisan ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenen şampiyonada il birincisi olan Sare Naz Kabakcı, 10-12 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştirilen Zafer Kupası Minikler Okçuluk Yarışması'nda ise 9-10 yaş klasik yay bayanlar kategorisinde 78 sporcu arasında birinciliği elde etti.Haftanın 3 günü 4 saat antrenman yapan Kabakcı, derslerinden artakalan zamanını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün antrenman salonunda geçiriyor.Dünya şampiyonluğunu hedefleyen Kabakcı, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta daha önce yapılmayan birçok spor branşını çocuklar için hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.Kahramanmaraş'tan olimpiyatlara sporcu yetiştirmenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Kabakcı, şunları kaydetti:"Okçuluk olimpik olduğu kadar geleneksel branşlardan birisidir. Bu nedenle ilk kez okçuluk poligonu oluşturduk. Okçuluk antrenörümüzle birlikte çalışmalara başladık. Kısa sürede okçuluk sporuna yatkın çocuklarımızı bulduk. Bu çocuklarımızla yaptığımız antrenmanlar sonucunda ilk gidilen Türkiye şampiyonasında Sare Naz Kabakcı, birinci oldu. Gerçekten önemli bir başarı elde etti. Bu sporcularımız verilen imkanların iyi bir şekilde değerlendirildiğini ortaya koymuştur. Buralardan dünyada ve olimpiyatlara başarılı sporcular çıkması bekliyoruz."Sare Naz Kabakcı ise ailesinin destekleriyle okçuluk sporuna başladığını belirtti.Okçuluğu severek yaptığına dikkati çeken Kabakcı, "Türkiye minikler yarışmasında 9-10 yaş kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonasında birinci olmak. Bunu başarmak için çok çalışıyorum. Haftada 3 gün 4 saat antrenman yapıyorum." diye konuştu.Okçuluk antrenörü ve milli sporcu Fatih Küçük de Sare Naz Kabakcı'nın disiplinli çalışmalarının sonucunda Türkiye Şampiyonu olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.