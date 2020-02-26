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Katılımcı Kadınlar Kooperatifi kuruldu

Kütahya Belediyesi öncülüğünde kurulan, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi imza töreni, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) gerçekleştirildi.

26.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:29Katılımcı Kadınlar Kooperatifi kuruldu
Belediyesi öncülüğünde kurulan, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ana sözleşmesi imza töreni, Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleşen programda şehre belediye bünyesinde ilk defa bir kooperatif kurulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 'hayırlı olması' temennisinde bulundu.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleşen programda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi öncülüğünde kurulan Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin temel amacının, şehrimizde el emeği göz nuru döken tüm kadınların ileride bir çatı altında kooperatif üyesi olarak yer almaları halinde üretimlerini daha iyi değerlendirmek, daha kaliteli üretim yapmalarını sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda önce eğitim verilerek daha kaliteli ürünleri mal ve hizmet olarak şehre kazandırmak olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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