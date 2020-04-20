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KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL'A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI

İSTANBUL Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi konferansı'na akademisyenler, koronavirüs nedeniyle gelemeyince, etkinlik internet bağlantısı üzerinden online yapıldı.

20.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:35
İSTANBUL Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan II. Uluslararası Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi konferansı'na akademisyenler, koronavirüs nedeniyle gelemeyince, etkinlik internet bağlantısı üzerinden online yapıldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Kazan, Türkiye'de belki de ilk defa online konferansı İstanbul Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz için mutluyum dedi.
5 ÜNİVERSİTE İLE ONLİNE BAĞLANTI
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akademik dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan konferansa, salgın nedeniyle gelemeyen akademisyenlerle online bağlantı yapılarak konferansı gerçekleştirildi. Yurtdışından 5 üniversite ile kurulan internet bağlantısı ile oluşturulan çoklu ekran sistemi ile konferansa katılan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bildirilerini İngilizce sundular.
Konferansın açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Kazan yaptı. Para, mülk, zenginlik, süper güç ve teknolojinin bu tür salgınlar karşısında çaresiz kaldığını söyleyen Kazan, Benim düşünceme göre bunun sebebi, gelişmiş devletler ve toplumlar insanların bir hiç olduğunu, sadece paranın ve zenginliğin önemli olduğunu düşünmeleridir. Küresel rekabet sağlık, huzur ve barış için insanlık adına yapılmalıdır dedi.
SİLAHLANMA VURGUSU
Prof. Dr. Kazan, Dünyada küresel çapta silahlanmaya yapılan yatırımların önüne geçilmeli, silahlanmaya yapılan yatırımların yerine, sağlığa, eğitime ve insanları mutlu edecek alanlara yatırımların yapılması, hem dünyamızı güvenli hem de insanları mutlu yapacaktır. Silahlanmaya yapılan yatırımlar anlamsız hale gelmiştir diye konuştu.
'BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI PANDEMİ NEDENİYLE ERETLEMEDİK'
Prof. Dr. Kazan, yaptığı açıklamada da, bu konferansı yurt dışından 5 üniversite ile online olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, Konferansa çok sayıda yerli ve yabancı bilim adamı ve araştırmacı katıldı. Bilimsel araştırmaları pandemi nedeniyle ertelemedik. Türkiye'de belki de ilk defa online konferansı İstanbul Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz için mutluyum dedi.
REKTÖR AK'IN MESAJI
İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da konferansın açılış törenine videolu mesaj ile katıldı. İstanbul Üniversitesi olarak her yıl çok sayıda konferans düzenlediklerini söyleyen Rektör Ak, Bu yıl Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında maalesef sizleri iki kıtanın buluştuğu dünya kendi İstanbul'da ağırlayamıyoruz. Dileğimiz en kısa süre içerisinde tüm dünyanın salgın tehlikesini atlatması, yine özgür bir şekilde bilimsel toplantıların yapılabilmesidir. Sizi önümüzdeki yıllarda benzer etkinliklerde ağırlamaktan mutlu olacağız diye konuştu. KATILIMCILARIN KORONAVİRÜS NEDENİYLE İSTANBUL’A GELEMEDİĞİ KONFERANS ONLİNE YAPILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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